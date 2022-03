Stagione crocieristica a Salerno, ecco il calendario per il 2022: "In arrivo 70mila passeggeri"

È stata presentata questa mattina, nella Stazione Marittima di Salerno, la conferenza stampa di presentazione della stagione crocieristica 2022. In allegato, è possibile consultare il calendario dele crociere in arrivo a Salerno. Già dal prossimo 21 marzo Salerno è pronta ad accogliere l’arrivo di due navi contemporaneamente: la tedesca Mein Schiff 6 della Tui Cruises e la Spirit of Discovery dell’inglese Saga.

Il commento del sindaco

"La pandemia ha ridotto drammaticamente il turismo in Italia, pare ci sia una ripresa ora a tutto campo. Gli sbarchi crocieristi sono una speranza per il futuro, sembra che si ritorna pian piano nelle vite ordinarie. I nostri ospiti che sbarcheranno avranno possibilità di visitare la Stazione Marittima e ora anche la Piazza della Libertà, che credo sia un attrattore turistico importante nello scenario nazionale. E quindi un altro oggetto architettonico. La sottopasseggiata, ancora, e il nostro distretto artistico che parte dalla Stazione Marittima e intercetta i giardini storici della villa comunale, sale per via dei Canali, intercetta palazzo Ruggi e San Pietro a Corte, continua fino ai Giardini della Minerva e al centro storico alto. Un visitatore avrà modo di vedere queste cose e fare un pò di shopping a via Mercanti. Sono certo che chi viene a Salerno poi ci ritorna, perchè offriamo una buona ospitalità. E' un fatto di marketing territoriale: ci sono eccellenze sotto il profilo dell'architettura ed enogastronomia, ma anche il teatro Verdi. Facciamo pubblicità a noi stessi, tutte le nostre forze sono a disposizione di un progetto di sviluppo che credo sia di successo"

L'annuncio dell'assessore Ferrara: