Choc a Salerno, cuccioli di cane precipitano dal balcone: arriva la Polizia

Giallo, oggi pomeriggio, nel quartiere Pastena a Salerno, dove alcuni cuccioli di cane sono caduti da uno dei balconi di una palazzina. Non è ancora chiaro se siano precipitati nel vuoto accidentalmente oppure lanciati dalla proprietaria dell’abitazione.

Le indagini

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato e anche i veterinari dell’Asl per accertare l’accaduto. Presenti anche molti volontari animalisti salernitani. La vicenda è attenzionata anche da Alfredo Riccio, responsabile comunale delle colonie feline di Battipaglia, e da Antonella Centanni della Lega del Cane. Il Comune è intervenuto tramite il consigliere comunale Angelo Caramanno. Otto dei dieci cani che la donna deteneva in appartamento sono stati ceduti. Le indagini sono in corso.