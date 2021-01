Emergenza clochard a Salerno, De Roberto: "A breve una quarta struttura per l'accoglienza"

Nelle prossime ore sarà attiva una struttura per ospitare i senza fissa dimora che farà da supporto ai tre dormitori già attivi nel comune di Salerno. Ad annunciarlo è la consigliera comunale Paola De Roberto, dopo il decesso di un altro clochard su cui era intervenuto in maniera critica l’esponente dell’opposizione Antonio Cammarota. “Questa quarta struttura, su cui si sta lavorando da tempo e che ospiterà uomini e donne, nasce grazie all’impegno e alla collaborazione tra il Comune di Salerno e l’Istituzione Diocesana e permetterà di aumentare, in piena sicurezza, i posti letto dedicati a queste persone e che quest’anno, a causa del Covid, necessariamente si è dovuto ridurre”.

L’assistenza ai bisognosi

De Roberto rivendica il lavoro svolto finora: “Personalmente vengo da 5 anni di grande collaborazione su questo tema tra il Comune e il mondo del volontariato cattolico e laico. L’esperienza emozionante della accoglienza h24 a marzo 2020, in piena pandemia, dei senza fissa dimora nella struttura del Palatulimieri è solo una delle tante cose portate avanti insieme. L’Amministrazione comunale c’è e vuole continuare a collaborare con chi, con dedizione e competenza, può insieme a noi garantire qualità dell’accoglienza nel rispetto della dignità delle persone. Sì persone che, a mio avviso meritano rispetto e privacy. Ragion per cui non ho intenzione di inserirmi nelle polemiche politiche e nelle fake news che in queste ore stanno circolando sul decesso di un “clochard”, così com’è stato definito. É giusto però che si sappia che la persona deceduta ieri non è morta per il freddo. Era una persona accolta presso l’accoglienza notturna dai Missionari Saveriani e seguita già da tempo dai volontari che lo conoscevano, gli volevano bene e hanno anche provato a soccorrerlo. La politica migliore è quella che cerca di capire, che prova ad esserci e che si interroga sulle soluzioni, non quella che strumentalizza anche la morte di un giovane uomo. Il volontariato migliore è quello che, in silenzio, opera con generosità ed umiltà”.