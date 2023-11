Delitto Martino, acquisiti i primi atti nel processo di omicidio: l'imputato in lacrime

E' scoppiato in lacrime G.B. , giorni fa, in Corte d'Assise a Salerno, durante l'udienza nel processo che lo vede imputato per omicidio volontario e tentato omicidio. L'imputato, di Baronissi, risponde del delitto di Maria Grazia Martino, 91 anni, e del tentato omicidio della sorella Adele, di 88 anni.

Il dibattimento

L'ex badante delle due vittime risponde anche della premeditazione. In udienza, le parti hanno fatto acquisire i primi atti dell'indagine, nei quali è contenuta anche la confessione dell'uomo su del delitto. L'imputato è difeso dall'avvocato Assunta Mutalipassi. Il processo dovrà chiarire le cause della morte della 91enne, se per via della bastonata inflitta dall'uomo o per la caduta dalle scale. Secondo le accuse, l'imputato avrebbe trasciato le due sorelle, dopo essere stato scoperto a rubare in casa. Le due vivevano in via San Leonardo. Il 42enne scavalcò un muro laterale per poi introdursi in casa. La sua reazione dopo che una delle due donne lo trovò in camera, a rovistare in un cassetto dove c'erano 3400 euro, fu feroce. La 91enne fu colpita con una mazza di ferro di 30 centimetri. Mesi fa, l'uomo è stato condannato per una precedente rapina che avrebbe commesso a Baronissi, ad una pena di 6 anni di reclusione. La prossima udienza è prevista per il mese di marzo, con le richieste di pena della procura e l'arringa della difesa, prima della sentenza.