Pretende di bere alcolici dopo l'orario consentito: denunciato 35enne straniero a Salerno

Momenti di tensione, sabato sera, in un locale del centro storico di Salerno, dove un 35enne di origine sudamericana, in evidente stato di ebrezza, ha chiesto con insistenza di poter bere bevande alcoliche oltre l’orario di chiusura dell’esercizio commerciale. Al rifiuto del barista, lo straniero ha iniziato ad assumere un atteggiamento violento. Solo grazie al tempestivo intervento di alcuni agenti delle Volanti della Polizia di Stato si è riusciti a bloccarlo. Al termine degli accertamenti, l’uomo, già noto per i suoi trascorsi penali, è stato deferito per resistenza a Pubblico Ufficiale e nei suoi confronti sono state elevate anche le contestazioni amministrative per ubriachezza e violazione alla normativa anticovid.

I controlli

Nel fine settimane sono state controllate 8008 persone, 5163 veicoli e 1418 esercizi pubblici nel territorio della provincia di Salerno; 110 le persone sanzionate per mancato uso della mascherina o perché violavano il divieto di spostamento oltre le ore 22; 3 i titolati di esercizi commerciali multati per mancato rispetto delle regole anti-contagio. In azione, su tutto il territorio, la Polizia di Stato, l’Arma Carabinieri, la Guardia di Finanza, le Polizie Locali e l’Esercito Italiano.