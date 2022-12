Blitz dei vigili nel centro storico di Salerno: scoperto deposito di merce abusiva

Scoperto deposito di merce abusiva nel centro storico di Salerno. Agenti in borghese della Polizia Municipale, diretta dal Comandante Rosario Battipaglia, in occasione della festività dell’Immacolata, coordinati dal Capitano Gianfranco Capaldo, insospettiti da un continuo andirivieni di extracomunitari da un locale di Via Mazza, si sono recati al suo interno.

Il blitz

E, dopo un'accurata ispezione, hanno scoperto che il locale veniva utilizzato come deposito di merci varie destinate successivamente alla vendita abusiva. L’ingente quantità di materiale sottoposto a sequestro è stato trasportato presso i locali del Comando, dove sono stati completati gli adempimenti del caso. La scoperta è stata fatta durante i controlli rafforzati sul Corso Vittorio Emanuele e nel Centro Storico del capoluogo.