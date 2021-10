Salernitana-Napoli, per il derby stilato il piano traffico

In vista del derby di domenica prossima Salernitana Napoli in programma all’Arechi alle ore 18, il Comune di Salerno ha disposto il dispositivo di traffico e viabilità intorno l’impianto di Via Allende. Ecco nel dettaglio i provvedimenti:

I dettagli

Saranno chiuse alcune arterie in zona stadio. Divieto di sosta e fermata dalle 7 di domenica mattina e divieto di transito dalle 15 dello stesso giorno nel sottopasso che conduce all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, in piazzale Bottiglieri (altezza rotatoria piazzale Settembrino), via degli Uffici Finanziari incrocio con via Allende, via dei Carrari, via Prudenza, via Fangarielli, viale Pastore, viale Giacumbi. Sarà inoltre chiusa tutta l’area parcheggio della curva nord, nonché quella del complesso commerciale The Space. Il divieto di transito sarà anche pedonale dalle ore 15 nel giorno gara nel sottopasso che conduce all’ospedale, nel sovrappasso di via dei Carrari e in via Fangarielli angolo via degli Uffici Finanziari in direzione stadio.