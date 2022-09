Sale sul tetto del carcere per protestare: bloccato detenuto a Salerno

Si sono vissuti momenti di tensione, ieri, nel carcere di Salerno. Un detenuto, che pare soffra di problemi mentali, è riuscito a salire sul tetto della casa circondariale per una forma di protesta.

La denuncia

“Pare che il detenuto in questione, proveniente da un istituto fuori regione, sia stato assegnato a Salerno per motivi di ordine e sicurezza ma anche per svolgere un periodo di osservazione mentale presso la “sezione di articolazione salute mentale” ha spiegato Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che aggiunge: “Da tempo, nonostante l’Accordo unificato Stato Regioni del 22 gennaio 2015, si continuano a trasferire detenuti da altre regioni con “problemi psichiatrici” in deroga al principio di territorialità, visto che ogni regione dovrebbe gestire presso le proprie strutture di articolazione salute mentale i detenuti che necessitano di periodi di osservazione”.