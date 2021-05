Salerno, i funerali di Fulvio De Maio in diretta tv: il messaggio della famiglia

Salerno si prepara a dare l’ultimo saluto a Fulvio De Maio. Il sindaco Vincenzo Napoli ha reso stamani omaggio alla salma dell’ex portiere granata ed opinionista sportivo esprimendo alla famiglia ed agli amici più cari – si legge in una nota - “il cordoglio suo personale, della Civica Amministrazione e dell'intera cittadinanza”.

La diretta televisiva

Sarebbe desiderio, in occasione dei funerali, di tantissimi salutare personalmente l'amatissimo "Fulvietto". Purtroppo non sarà possibile a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia riguardo alla partecipazione ai riti funebri. Il Comune plaude alla decisione, assunta d'intesa con la famiglia, di trasmettere in diretta televisiva, domani (martedì 11 maggio) alle ore 11, i funerali che saranno celebrati nel Duomo di Salerno alla presenza dei più stretti congiunti e di un numero limitatissimo di fedeli scelti dalla famiglia. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da TeleDiocesiSalerno e da LiraTv per consentire così la partecipazione della popolazione, almeno a distanza, all'estremo saluto.

Il messaggio: