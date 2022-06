Rifiuti abbandonati in strada: al via la bonifica della discarica a Cappelle, scattano altre 10 multe

Nella giornata di domani (giovedì 23 giugno), alle 8, gli operatori di Salerno Pulita insieme agli agenti della Polizia Municipale saranno nella frazione Cappelle per la bonifica di una discarica a cielo aperto ed anche per individuare quei cittadini che continuano a non rispettare la raccolta differenziata. La presenza di questa discarica era stata segnalata anche alla nostra redazione.

Task force contro gli incivili

“Sono, purtroppo, tante le microdiscariche create in città ma abbiamo deciso di intervenire solo con l'ausilio della Polizia Municipale per effettuare il lavoro di pulizia e per sanzionare i responsabili”. Anche quella di oggi è stata una giornata di controlli e di verifiche sul territorio della città con 10 sanzioni elevate per violazione dell'ordinanza sindacale sulla raccolta differenziata.