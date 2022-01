Disfunzioni del Palatulimieri, Avella: "Pronti ad intervenire"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Presidente della VI Commissione Consiliare Permanente Sport e Politiche Giovanili e Innovazione Gennaro Avella dichiara: “Impianto idrico non funzionante; diffuse infiltrazioni di acqua piovana; danni al parquet; inferriate sporgenti e pericolose per gli atleti ecc…Accolgo, doverosamente, la segnalazione relativa alle disfunzioni del Palatulimieri contenuta in una dettagliata lettera firmata dal Presidente della società Roller Salerno.Al fine della verifica in loco di quanto descritto, in qualità di Presidente ho convocato la seduta della VI Commissione Consiliare Permanente Sport e Politiche Giovanili e Innovazione presso la struttura comunale ‘Palatulimieri’ in data 18 gennaio alle ore 15.30. La IV Commissione Consiliare Permanente Sport e Politiche Giovanili e Innovazione continuerà nella verifica delle criticità e nella proposta delle soluzioni”.