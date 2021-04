Sosta selvaggia a Salerno, installati i dissuasori in Larghetto San Pietro a Corte

E’ stato installato il sistema di dissuasori per eliminare il parcheggio selvaggio in Larghetto San Pietro a Corte, nel centro storico di Salerno. Il dissuasore a scomparsa si aziona attraverso la lettura ottica delle targhe preventivamente registrate.Potranno transitare, e non sostare, solo le poche auto di chi ha il passo carrabile all'interno, ed i mezzi delle forze dell'ordine, del soccorso sanitario e dei vigili del fuoco.

Il commento

Sul posto, per un sopralluogo, si è recato il vicesindaco ed assessore alla viabilità Mimmo De Maio che su Facebook scrive: “Si ridà decoro e dignità ad un piccolo ma splendido e significativo spazio nel cuore del centro storico della nostra città”.