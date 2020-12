Salerno, distribuzione pacchi natalizi bio dall’associazione Help - Tutela e Sostegno dei Consumatori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nella giornata del 19 e 20 dicembre, nell'ambito del Man 2020 di Sodalis CSV Salerno, Help - Tutela e Sostegno dei Consumatori ha promosso la distribuzione di 21 pacchi natalizi contenenti pasta biologica, verdure di stagione a chilometro zero ed altri prodotti di qualità, come salse, cioccolate, confetture. Lo scopo è quello di fornire alimenti sani alle famiglie più colpite dalla crisi economica, sensibilizzando al contempo le persone al rispetto del territorio ed incoraggiando il consumo dei prodotti locali. Tra i destinatari dei pacchi della Piccola Gastronomia da Elsa di via Baratta di Salerno, promotrice di una cucina gustosa e naturale, ci sono diverse famiglie in difficoltà indicate dalla cooperativa sociale Galahad e dal parroco di Matierno, don Marco Raimondo. Con questo gesto di solidarietà l'associazione intende veicolare il messaggio che, anche in questo momento difficile, caratterizzato da un disagio sociale ma anche alimentare, abbiamo tutti il diritto di poter scegliere eccellenze del territorio, nell'ottica di un’economia circolare.