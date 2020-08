Lavori al collettore fognario: divieto di transito in via Francesco Paolo Volpe

Disagi in vista per i residenti e gli automobilisti di Salerno. Per via delle attività di risanamento del collettore fognario situato lungo via Francesco Paolo Volpe e procedere ai lavori di fresatura e rifacimento dell’asfalto dalle 13 alle 17 del 25 agosto 2020 e dalle 6 alle 17 del 26 agosto saranno istituiti il divieto di sosta e fermata e il divieto di transito, su tutta via Francesco Paolo Volpe. Lo comunica la società Salerno Sistemi.

