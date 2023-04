Dramma a Salerno: donna muore soffocata da un boccone di mozzarella

Tragedia, oggi, in via Trento a Salerno, dove una donna di 52 anni è morta per soffocamento. Secondo quanto riferito dai soccorritori, la malcapitata - mentre era a pranzo nella sua abitazione - sarebbe rimasta soffocata a causa di un boccone di mozzarella che gli è andato di traverso.

Il dramma

Ad assistere alla scena il marito, che ha tentato subito di aiutarla e, poi, ha allertato il 118. Sul posto sono giunti i sanitari della Croce Bianca che hanno provato a disostruire le vie aeree ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Dolore.