Sorpreso con 6 involucri di crack: i "Falchi" arrestano 33enne a Salerno

Un 33enne di Salerno, A.A le sue iniziali, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Nel corso di un servizio antidroga nei pressi del quartiere Carmine, gli agenti della Sezione Falchi della Squadra Mobile, nel pomeriggio di sabato, hanno notato un giovane con comportamento sospetto, il quale, accortosi della loro presenza, ha tentato di allontanarsi frettolosamente dal luogo, ma è stato raggiunto e controllato dai poliziotti.

La droga

Nel corso della perquisizione è stato sorpreso con 6 involucri di sostanza stupefacente del tipo crack, che abilmente aveva nascosto nella manica del giubbino. Non solo. Ma, nei successivi controlli presso la sua abitazione, gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato, nella camera da letto, altra sostanza stupefacente, questa volta del tipo hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato ed il pusher, A.A., è stato tratto in arresto. L’Autorità Giudiziaria ha disposto per lui gli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa del giudizio di convalida.