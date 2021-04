Droga e coltello nella borsetta: arrestata una 45enne di Salerno

Una 45enne, C.V le sue iniziali, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna, bloccata dagli agenti della Polizia di Stato nei pressi della stazione metropolitana di Pastena, è stata trovata in possesso di un “panetto” di hashish del peso di 100,78 grammi, di marjuana del peso di 0,42 grammi ed un coltello, utilizzato all’occorrenza per ricavare le singole dosi di droga destinate agli occasionali clienti, il tutto custodito nella propria borsetta.

La perquisizione

Successivamente, i poliziotti hanno effettuato un blitz all’interno della sua abitazione, dove hanno rinvenuto e sequestrato altri 50,15 grammi di marjuana, 0,42 grammi di hashish, un altro coltello intriso di droga ed un bilancino di precisione. Al termine delle formalità di rito, C.V. è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.