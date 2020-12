Spacciava droga dai domiciliari: arrestato 47enne a Salerno

Blitz-antidroga, questa mattina, a Matierno, dove i carabinieri hanno arrestato un 47enne salernitano, A. A le sue iniziali, già sottoposto agli arresti domiciliari.

I controlli

Nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione, infatti, hanno rinvenuto 35 grammi di eroina e 25 di cocaina, in parte già suddivisi, oltre a materiale per il confezionamento e a 1000 euro in vari tagli, probabile provento dell’attività illecita. Per questo, su disposizione del pm di turno, l’uomo è stato rinchiuso nella casa circondariale di Fuorni.