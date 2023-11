Sorpresi con droga e soldi dai carabinieri: due arresti a Salerno

Rafforzati i controlli dei carabinieri a Salerno, anche in occasione della festività di Halloween. Un uomo, A.F.D.M, è stato arrestato perché trovato in possesso di eroina e cocaina per un peso complessivo di 6 grammi, di 9 grammi di crack e hashish, di un bilancino di precisione, di altro materiale per il confezionamento della droga e di 545 euro in contanti.

Il secondo arresto

Sempre nel capoluogo, i militari dell’Arma hanno arrestato un altro presunto pusher, P.M le sue iniziali, che, nel corso di una perquisizione sia personale che domiciliare, è stato sorpreso con circa 60 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente e ben 1.305 euro in contanti.