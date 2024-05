Emergenza furti a Salerno, incontro con Prefettura e Questura per potenziare controlli

La nuova ondata di furti che si è verificata a Salerno ha messo in apprensione i residenti della zona orientale, così come il resto della cittadinanza. Dopo il furto eclatante presso una banca ubicata al parco Arbostella e quello di una cassaforte, al "Bricocenter", in via San Leonardo, con tanto di chiodi sparsi in strada dai banditi per rallentare l'intervento delle forze dell'ordine, il sindaco Vincenzo Napoli ha fatto sapere che si lavorerà insieme agli organi competenti per un maggiore controllo in città

Gli obiettivi

"Esiste un problema da trattare nelle sedi competenti - ha detto il primo cittadino - ma con Prefetto e Questore lavoreremo insieme per verificare la possibilità di attuare una modalità interforze, che in qualche modo svolga una funzione di controllo e verifica sulla città. Sono aspetti, questi, che esorbitano dalle competenze comunali ma la nostra attenzione deve essere rivolta alla sicurezza dei cittadini e quindi daremo un contributo, per nostra competenza, verificando insieme ad altri le modalità per il controllo del territorio"