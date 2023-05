Botte, rapine e minacce al mercato ittico, in 6 rischiano il processo

Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, rapina aggravata, ricettazione, porto illegale di armi e di droga. Sono le accuse, a vario titolo, contestate a sei persone, per le quali la procura di Salerno ha chiesto il rinvio a giudizio. L'udienza preliminare è stata fissata a giugno

Le accuse

L'inchiesta portò a diversi arresti, nel mese di marzo scorso. Il lavoro della Dda si fonda su di un tentativo di aggredire alcuni grossisti del mercato ittico, per estorcere loro denaro. Stando alle accuse, un commerciante del mercato ittico avrebbe ricevuto messaggi minatori a marzo del 2021 dopo aver subito, a gennaio, una rapina, nel corso della quale sarebbe stato picchiato con un tubolare in ferro. Inoltre, avrebbe subito la sottrazione di 40mila euro e di un Rolex. La stessa vittima sarebbe stata convocata ad un incontro nel quale le sarebbe stata esposta la pretesa degli estorsori. Due degli attuali indagati furono sottoposti a fermo indiziato di delitto nell'agosto 2021 per detenzione di armi aggravata dal metodo mafioso. Ancora, un altro è gravato da precedenti penali in materia di armi e stupefacenti: i soggetti, insieme ad un'altra persona identificata, sono risultati responsabili della violenta rapina commessa in precedenza ai danni dell'imprenditore. Due degli arrestati - uno dei quali è stato destinatario, il 13 aprile del 2021, di un agguato armato per cui furono arrestate due persone - avrebbero raccontato alla vittima di agire per conto di un altro degli arrestati, a carico del quale, peraltro, la Procura non ha ritenuto gravi indizi di colpevolezza per l'estorsione, ma che è stato già condannato per la sua appartenenza quale promotore e direttore di un'organizzazione criminale.