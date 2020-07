Viola i domiciliari per andare al parco: arrestato 27enne a Salerno

Un pregiudicato di 27 anni, A.L le sue iniziali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Salerno. Egli, infatti, è stato sorpreso su una panchina in via Vittime dell’Alluvione, nel quartiere di Mariconda, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre, in via dei Greci (nel rione Fratte) per maltrattamenti e tentata rapina nei confronti della madre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La fuga

Alla vista degli agenti il giovane, pensando di non essere notato ha cercato di allontanarsi verosimilmente per evitare di essere controllato. Soltanto che, in poco tempo, è stato bloccato e condotto negli uffici della Sezione Volanti della Questura per gli adempimenti di rito. Il magistrato del pubblico ministero in turno, informato dell’arresto, ha disposto la traduzione del giovane presso la sua abitazione al regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto oggi.