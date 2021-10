Lutto nella movida di Salerno, si è spento a 37 anni Fabio Ursini

Lutto nella movida a Salerno, addio a Fabio Ursini Si è spento all’improvviso, nella tarda serata di ieri notte, Fabio Ursini, il re delle serate danzanti salernitane. Aveva da poco festeggiato i 37 anni, amava la Juventus e organizzare brillanti serate caraibiche; famosissima era la sua “Lista Ursini”.

Il personaggio

Tanti i suoi sfoghi in passato, sui social, dove raccontava il periodo Covid, la ripresa degli eventi post pandemia e un malore che lo aveva già segnato in passato, superato solo grazie ai genitori, purtroppo scomparsi anche loro. Lascia una bambina e un profondo vuoto nei parenti e amici. Tanti i messaggi increduli apparsi sui social in queste ore; in molti hanno voluto ricordare la sua travolgente allegria in pista.