Festa a Salerno, tanti fedeli in Duomo per pregare San Matteo

In attesa del Solenne Pontificale, in programma nel pomeriggio alle 18 a Piazza della Libertà, tanti salernitani si sono recati, questa mattina, per pregare davanti alla Statua di San Matteo.

La preghiera

Adulti, anziani, ma anche giovani hanno fatto ingresso all’interno del Duomo, dove sono state celebrate le messe alle 6.30, alle 9, alle 11, mentre nella cripta alle 7.30 e alle 12. C’è grande attesa per l’evento religioso pomeridiano, che vedrà la presenza di migliaia di fedeli nella nuova imponente piazza cittadina.