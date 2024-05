Sfilata la fede in ospedale, l'appello via social di una donna

Una donna di Salerno ha lanciato un appello attraverso i social, dopo quanto verificato ieri, alla propria madre che si trovava in ospedale al Ruggi per un'emergenza. Quest'ultima non ha più trovato le fedi ed una fedina del rosario. Da qui il messaggio diffuso attraverso la rete

Il messaggio

"Ci rivolgiamo a Gioielliere/Compro oro. Al pronto soccorso del San Leonardo sono state “sfilate” dall’anulare della madre di Eva le fedi (Luisa Pietro 2 giugno 1962) e una fedina del rosario. Per favore facciamo da cassa di risonanza, garantito l’anonimato in caso di ritrovamento!"