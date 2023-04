Sparatoria a Fratte, bloccati due uomini sospetti in strada: traffico in tilt

Terrore, oggi pomeriggio, a Fratte, dove si è verificata una sparatoria nei pressi di un supermercato. Al momento, la dinamica non è stata ancora ricostruita. Sul posto sono giunti i carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato e anche un’ambulanza dell’Humanitas.

Il blitz a Matierno

Nel giro di pochi minuti, i militari dell’Arma avrebbero fermato due uomini sospetti a Matierno, dove hanno svolto anche una serie di perquisizioni. Traffico bloccato, a salire e scendere da Ogliara verso il capoluogo, perché i militari dell’Arma hanno fermato in strada la gazzella per svolgere l’operazione. Gente in strada.