Controlli anti-Covid a Salerno: bloccato pedone senza mascherina

Proseguono, senza i controlli, da parte delle Forze dell’Ordine per verificare il rispetto delle normative in vigore contro la diffusione del Covid-19.

Il fatto

Questa mattina, intorno alle 9.30, una volante della Polizia di Stato, di passaggio in via Arce, ha fermato una persona che passeggiava senza mascherina nei pressi degli storici “Archi dei Diavoli”. Gli agenti sono subito scesi dall’auto di servizio per identificarla. Ora rischia una multa salata e una denuncia.