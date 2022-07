Guardia di FInanza devolve alla Caritas 100 capi d'abbigliamento sottratti al "mercato del falso"

Nell’ambito della complessiva azione prestata a presidio della legalità e per la tutela dei cittadini, ieri mattina, a Salerno, la Guardia di Finanza ha definito una nuova iniziativa di solidarietà a favore della locale Caritas Diocesana, donando oltre 100 capi d’abbigliamento, oggetto di un sequestro eseguito in passato dalle Fiamme Gialle del Gruppo all’esito di un’attività di contrasto alla contraffazione.

L'iniziativa

Gli articoli sottratti al mercato del “falso”, normalmente destinati alla materiale distruzione, sono stati così devoluti in beneficenza ai cittadini più bisognosi della comunità. Il Tribunale di Salerno, accolta l’istanza e rilevata l’effettiva esigenza ed il sicuro utilizzo ai fini umanitari della merce confiscata, ne ha infatti disposto la devoluzione, previa rimozione dei cartellini e delle etichette e l’oscurazione dei marchi distintivi. Alla consegna, avvenuta presso la sede della Caritas salernitana, hanno presenziato i rappresentanti dell’Organizzazione umanitaria che quotidianamente si adoperano per i meno fortunati, nonché i militari che hanno effettuato il sequestro. L’iniziativa, che si pone nel quadro dell’impegno costantemente profuso dalla Guardia di Finanza a sostegno della collettività, rappresenta dunque una forma ideale di connubio tra i concetti di “lotta alla contraffazione” e “solidarietà”. Si tratta, invero, dell’ennesima testimonianza dell’attitudine del corpo ad adempiere agli obiettivi operativi in materia di contrasto alla criminalità economico-finanziaria, senza astenersi comunque da impegni di natura benefica, volti ad assicurare una maggiore giustizia ed equità sociale.