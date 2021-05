Folla sul lungomare e a Santa Teresa: traffico in via dei Principati, pienone nei parcheggi

Per tutta la giornata di oggi in tanti (giovani, coppie, famiglie) sono scesi in strada per trascorrere qualche ora di svago nel centro cittadino approfittando della zona gialla

Domenica di sole, mare e relax per tanti salernitani. Per tutta la giornata di oggi in tanti (giovani, coppie, famiglie) sono scesi in strada per trascorrere qualche ora di svago nel centro cittadino approfittando della zona gialla.

Il reportage

Particolarmente affollata la spiaggia di Santa Teresa, dove - come mostrano le foto di Antonio Capuano - molti si sono seduti sulle gradinate in legno per sorseggiare una bibita e godersi il primo caldo sole di primavera; altri sono scesi finanche in spiaggia e qualcuno ha provato anche a farsi qualche bagno in mare. Molto movimento anche su via Lungomare Trieste. Code di auto in via Dei Principati e su via Lungomare Trieste, parcheggi occupati in Piazza Mazzini e Piazza della Concordia.