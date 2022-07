Inquinamento alle Fonderie pisano, assolti anche in Appello gli imputati

Sono stati assolti perché il fatto non sussiste in Corte d’Appello di Salerno i sette imputati del processo sul presunto inquinamento delle Fonderie Pisano. L’inchiesta partì nel giugno 2016, dopo il sequestro dell'opificio di via dei Greci da parte dei carabinieri del Noe su delega della Procura di Salerno. Tutto era partito dalle segnalazioni di cittadini e comitati che denunciavano lo stato di disagio e invivibilità che avrebbero creato le acque e le esalazioni provenienti dallo stabilimento.

Il processo

I sette imputati (compresa l'azienda nella sua forma giuridica, furono assolti in primo grado dopo abbreviato. Le accuse erano di scarico di acque reflue inquinanti, gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, emissioni nocive in atmosfera, danneggiamento di beni pubblici, gettito di cose idonee a molestare le persone, violazione della normativa antincendio e della sicurezza dei luoghi di lavoro. Tra gli imputati assolti ora anche in Appello l'ingegnere che si occupò delle procedure per presentare la richiesta dell’Aia, e l’ingegnere funzionario regionale che aveva rilasciato nel 2012 l’Aia alle Fonderie Pisano. I due erano accusati di abuso d’ufficio e falsità ideologica in atti pubblici. In secondo grado, i giudici hanno dichiarato prescritta l'ammenda comminata in primo grado, pari a 11mila euro per un solo capo d'accusa. Sono state inoltre annullate anche le provvisionali ad alcune delle parti civili costituite. Tra di loro cittadini e associazioni dei comuni di Salerno, Baronissi e Pellezzano.