Task force delle Forze dell'Ordine: controllate 3618 persone e 282 negozi, 5 multe

La settimana appena trascorsa ha visto le Forze dell’Ordine impegnate in una serie di controlli sia nel centro cittadino di Salerno che nel territorio provinciale. Le zone abitualmente frequentate e a più elevato rischio di assembramenti sono state costantemente attenzionate per contenere la possibilità di diffusione del contagio da Covid-19 ed incoraggiare i cittadini al rispetto delle norme di prevenzione riportate nei protocolli ministeriali.

La task force

Tutte le zone del capoluogo, maggiormente interessate dalla movida per la presenza di locali, dove maggiori sono i rischi di possibili affollamenti, sono state controllate dal dispositivo interforze che vede il coordinamento tra la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, ma anche la sinergia operativa con la Polizia Provinciale, le Polizie Locali ed i Militari dell'Esercito Italiano, che attuano le direttive indicate nell’ordinanza disposta dal Questore a seguito delle indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Salerno. Particolare attenzione è stata rivolta al controllo degli esercizi pubblici e degli apparecchi automatici del capoluogo per evitare il consumo di alcolici oltre l’orario consentito e la distribuzione di tali bevande a minori.

Il report

Complessivamente, sono state controllate 3618 persone, 1808 veicoli e 282 esercizi pubblici; 5 persone multate per mancato uso della mascherina.