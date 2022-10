Salerno dice addio ad Enzo, in tanti ai funerali: "Ora hai trovato la pace"

Il centro storico di Salerno ha dato l’ultimo saluto ad Enzo, il ragazzo di 35 anni deceduto giovedì scorso a causa di un malore dopo essersi tuffato in mare a poca distanza da Piazza della Concordia.

L'addio ad Enzuccio

Oggi pomeriggio sono stati celebrati i funerali all’interno della chiesa di Santa Lucia, in via Roma. La bara è stata portata in spalla dai giovani che vivono nella zona antica del capoluogo, la stessa dove viveva ed era molto conosciuto “Enzuccio”, questo era il suo soprannome. "Ora forse hai trovato la pace che qui non hai mai potuto avere", uno dei messaggi d'addio da parte di chi lo conosceva bene. Una morte, quella di Enzo, che forse si sarebbe potuto evitare se non fosse prevalsa l'indifferenza di tanti, troppi, cittadini.