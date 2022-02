Precipita dal balcone mentre sostituisce una lampadina: oggi i funerali del dottor Enzo Ronca

Si trovava sul balcone di casa per effettuare dei piccoli lavori di manutenzione domestica, quando è precipitato dal quarto piano ed è morto. E' successo ieri mattina in una palazzina di via Giuseppe Fabio, nel quartiere Carmine a Salerno.

Il dramma

La vittima è Vincenzo Ronca, 58 anni, medico del lavoro presso l’Asl Salerno. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, stava sostituendo una lampadina quando, per motivi da chiarire, è caduto facendo un volo di diversi metri. Sul posto, i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Una tragica fatalità che ha colpito drammaticamente una famiglia e l’intera città. Ronca la moglie e tre giovani figli.

Le esequie

I funerali del dottore Ronca saranno celebrati oggi alle ore 15 presso la Chiesa dei Salesiani a Salerno.