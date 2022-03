La Madonna che viene dal Mare al carcere di Fuorni: "Icona di solidarietà e perdono per tutti"

La "Madonna che viene dal Mare" al carcere di Salerno, per un messaggio di fede e speranza rivolto a tutti i detenuti. Circa 70 quelli presenti, tra uomini e donne, questa mattina, durante l'iniziativa voluta dalla Caritas Parrocchiale dell'Unità Pastorale del Centro Storico, con il diacono don Vincenzo Salsano. A presiedere don Felice Moliterno, con la celebrazione di don Rosario Petrone, cappellano del carcere.

L'iniziativa

"Un dono enorme per il carcere, l'iniziativa rappresenta un messaggio di fede e di speranza per tutti i detenuti. E' motivo di orgoglio e di conversione per tutti i presenti" ha detto don Rosario Petrone. La Caritas si è recata presso la casa circondariale di Salerno per celebrare l'Eucarestia, portando l'effige della Madonna. A corredo dell'iniziativa, una raccolta di beni, nello scorso weekend, presso le Ancelle del Sacro Cuore, chiesa del Crocifisso in Salerno poi portati a Brignano. Don Felice Moliterno, nel ricordare le parole del Vangelo si è ricollegato al tema della misericordia: "C'è la possibilità di perdonare tutto a tutti. Per perdonare e saper perdonare bisogna essere stati perdonati. Sperimentare la grazia del perdono in modo poi da poterla dare anche agli altri. E il perdono è quella cosa che fa vivere a schiena dritta e con lo sguardo verso il futuro affinchè non si commettano più gli errori fatti nel passato". L'icona della Madonna resterà in carcere fino a quando tutti i detenuti non avranno beneficiato dell'indulgenza plenaria speciale per l'anno giubilare. Soddisfazione è stata manifestata anche dalla direttrice della casa circondariale, che ha sottolineato come quel luogo sia soprattutto luogo di misericordia, dove tutte le attenzioni per il detenuto sono prioritarie.