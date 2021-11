Rubate croci e portafiori al cimitero: è allarme furti a Salerno

Croci e portafiori in alluminio depredati e rubati al cimitero. Questo accade al cimitero di Brignano, dopo una serie di furti scoperti dai familiari dei defunti e ora denunciati alle autorità. La richiesta, come avviene in questi casi, è di incrementare i controlli per arrestare questi atti vandalici che pare durino da tempo

I casi

Da diversi mesi vengono infatti segnalati episodi del genere, a danno di chi si reca al cimitero per porgere un saluto al proprio caro. L'ultimo caso - come racconta Il Mattino - riguarda una docente in pensione, che ha visto la propria tomba vandalizzata, con un solo portafiori rimasto integro. Ma a essere rubati sono anche vasetti in rame, fiori e arredi vari. La struttura dovrà essere adeguata in futuro con l'installazione, in termini di sicurezza, di altre quattro telecamere.