Ladro seriale di negozi, un'impronta su una porta ha tradito il 33enne

Bar, pizzeria e anche un negozio di parrucchieri. Queste le attività che erano finite nel mirino del 33enne di Salerno, finito in carcere giorni fa, per una serie di furti in alcuni negozi del centro, nonostante si trovasse ai domiciliari. Il giovane - come si apprende dall'ordinanza - è stato riconosciuto da una serie di elementi: in primis l'abbigliamento - sempre lo stesso in relazione alle immagini dei vari episodi acquisiti dalla polizia - poi dai mezzi con i quali arrivava sul luogo dove commettere i raid: bicicletta e monopattino. Infine, anche da un'impronta, lasciata su una delle porte che era solito forzare per entrare all'interno dei negozi da depredare.

L'indagine

Il bottino di furti commessi tra i mesi di maggio e giugno - con un colpo anche fallito - comprendeva generi alimentari, soldi in contanti, tablet e una borsa di marca. La squadra mobile lo ha individuato dall'analisi certosina delle immagini delle telecamere, così come da ulteirori elementi a fungere da riscontro all'indagine. Sul giovane pesano diversi precedenti, che gli erano già costati misure cautelari, per le stesse azioni: e cioè furti in diversi negozi di Salerno. A fornire ulteriore riscontro agli inquirenti il "pizzetto" che lo stesso individuo aveva dalle registrazioni dei video, analizzati dopo le denunce dei singoli proprietari delle attività depredate. Il modus operandi era sempre lo stesso: il giovane usava la forza, il più delle volte, per entrare all'interno dei negozi, portando via tutto ciò che poteva.