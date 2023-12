Furti d'auto in tutta la provincia, gli indagati restano ai domiciliari

Furti in tutta la provincia di Salerno, ben 45 i colpi di altrettante automobili. Questa la decisione del Tribunale del riesame di Salerno per 6 persone indagate, ritenute coinvolte in un giro di furti, oltre che tentativi, a Battipaglia, Pontecagnano Faiano, Salerno, Vietri sul Mare, Atripalda ed Avellino. Gli indagati restano infatti ai domiciliari. Gli arresti un mese fa, con l'indagine condotta dai carabinieri del nucleo operativo di Battipaglia.

Le accuse

Tutti i veicoli rubati avrebbero fruttato quasi un milione di euro come bottino. I fatti commessi nel 2022, tra i mesi di gennaio e maggio. Per il Riesame il compendio probatorio è stato ritenuto compatibile con l'applicazione della misura cautelare decisa dal Gip.