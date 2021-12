Furto in un negozio di parrucchiere, ladri portano via merce per 7000 euro

Le immagini di videosorveglianza hanno ripreso i ladri mentre consumavano un raid all'interno del negozio lungo corso Garibaldi. Tra confezioni di shampoo, forbici, piastre per capelli e monete nel registratore di cassa.

Il furto

Un nuovo colpo è stato commesso lo scorso sabato a Salerno, con vittime nuovamente un commerciante. Si tratta di Rocco Casola, noto parrucchiere del centro città. Il bottino dei ladri si aggira sui 7mila euro. La vittima ha lamentato l'abbandono delle attività commerciali, con controlli non incisivi delle forze dell'ordine. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri, che ora lavorano sulle immagini acquisite dalle telecamere. Pare che le forze dell'ordine - come ha dichiarato il commerciante ad un giornale - siano anche in numero limitato la sera, così come gli sarebbe stato detto. Appena due pattuglie operative a quell'ora, intervenute sul luogo del raid dopo 20 minuti dalla segnalazione.