Bloccano furgone nel traffico: militari dell'Esercito sventano furto a Salerno

L'episodio si è verificato, questa mattina, in Corso Garibaldi. Ma il ladro che era alla guida del veicolo è riuscito a fuggire

Questa mattina i militari del Raggruppamento "Campania", impegnati nel comune di Salerno con l’operazione "Strade Sicure/Terra dei Fuochi", hanno recuperato un furgone rubato.

Il fatto

La pattuglia, composta dal personale del reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), mentre percorreva Corso Garibaldi è stata allertata dalla sala operativa della Questura in merito al furto di un furgone appena avvenuto in zona Pastena. Di lì a poco, i militari dell’Esercito hanno notato il veicolo sospetto, appurando la corrispondenza della targa. E così, una volta arrivati in prossimità di un incrocio semaforico, con una manovra hanno tagliato la strada al furgone, bloccandolo nel traffico. Il malvivente, vistosi braccato, è sceso dal veicoli dileguandosi tra le vie del centro cittadino.

La sicurezza

L’operazione “Strade Sicure” vede impiegato l’Esercito su tutto il territorio nazionale, insieme alle Forze dell’Ordine, per il presidio del territorio e il contrasto alla criminalità.