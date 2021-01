Galline chiuse in una macchina in sosta: intervengono le guardie zoologiche

Chiusi in una scatola, parzialmente, altri liberi di spostarsi, anche se di pochi metri. Tutte all'interno di un'auto in sosta, da questa mattina secondo residenti, in un parcheggio nel quartiere di Torrione, in via Bufano. Sono galline, di vario tipo, giovani esemplari, che sono state notate da più persone. Questa sera, poi, sul posto, l'intervento delle guardie zoologiche di Cava de' Tirreni e della polizia municipale, dietro l'ennesima segnalazione. Si cerca di risalire al proprietario dell'auto, anche per verificare la condizione dei volatili al suo interno, con la presenza di un medico veterinario. L'uomo rischia una denuncia per maltrattamenti, viste le pessime condizioni nelle quali sono state trovate le galline

Gallery