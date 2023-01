Consiglio direttivo dei Geometri in Provincia, ballottaggio per la nuova nomina

Sarà ballottaggio per stabilire la nomina del nuovo Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Salerno, che vanta oltre 1500 iscritti sparsi su tutto il territorio provinciale.

La corsa a due

Nonostante l'affermazione del geometra Antonio Rescigno, eletto alla prima convocazione unitamente ai compagni di cordata, l’uscente Presidente Felice Di Salvatore ed il collega Gennaro Morelli, non è bastato il primo turno elettivo conclusosi lo scorso 13 gennaio. Rescigno, Di Salvatore e Morelli, che appartengono alla lista “Uniti per la Categoria”, dovranno giocarsela al turno di ballottaggio con la lista “Geometri per Passione”. con l’eletto Gino Parisi, in programma lunedì prossimo dalle ore 9.30 alle ore 18.00 presso la sede istituzionale. Un impegno rilevante, quello del Consiglio dei Geometri, il cui lavoro ha evidenti riflessi di carattere pubblico, posto che i geometri rivestono storicamente un ruolo fondamentale nei più disparati ambiti professionali. Nelle foto, Rescigno e Parisi.