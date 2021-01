Protezione Civile a Salerno, controllo sulle strade: macchina spargisale per il ghiaccio

L'operazione serve per ridurre i rischi per la circolazione derivanti da possibili gelate notturne. Le attività termineranno intorno alle 24.00

Personale del Gruppo Comunale di Protezione Civile sta effettuando monitoraggio del territorio di Salerno utilizzando veicolo munito di dispositivo spargisale e altro mezzo in appoggio. Viene effettuata attività di spargimento di sale sulla sede stradale in alcune aree delle frazioni alte e collinari al fine di ridurre i rischi per la circolazione derivanti da possibili gelate notturne. Le attività termineranno intorno alle 24.00