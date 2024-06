Al telefono con un truffatore chiude aiuto al vicino, arrestato 20enne di Salerno

Mentre era al telefono con un truffatore, che cercava di farsi consegnare 4mila euro, un’anziana di Orvieto si è rivolta al suo vicino di casa, chiedendogli di chiamare il 112: il presunto responsabile del tentativo di truffa, un ventenne residente a Salerno, è stato così arrestato dalla polizia.

Le indagini

Alla sala operativa del commissariato di pubblica sicurezza di Orvieto era giunta la telefonata del vicino di casa dell’anziana. L’uomo ha raccontato che la donna, mentre era al telefono con un sedicente avvocato, gli aveva suonato alla porta, spiegandole di avvertire la polizia perché le stavano facendo una truffa. Al telefono, infatti, la donna stava parlando con una persona che, qualificandosi come avvocato, le stava raccontando che suo figlio aveva investito una ragazza ed era in stato di fermo, aggiungendo che c’era bisogno di pagare subito 4mila euro per poterlo liberare e che doveva consegnare questi soldi ad un emissario dell’avvocato. I poliziotti, tramite il vicino, hanno chiesto alla donna di proseguire la conversazione e nel frattempo per poi recarsi a casa dell’anziana, in attesa dell’arrivo dell’emissario. Dopo un po’ è giunto un giovane a bordo di un taxi, la signora è uscita dall’appartamento e gli ha consegnato una busta con i soldi. I due poliziotti della squadra anticrimine sono usciti dal nascondiglio e lo hanno bloccato ed arrestato. L’arresto è stato convalidato ed il Gip ha disposto la scarcerazione in attesa del processo e l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Inoltre, il questore di Terni ha disposto a carico del giovane la misura di prevenzione del foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Orvieto per tre anni.