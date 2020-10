Giovani Democratici, appello ai giovani: "Basta comportamenti irresponsabili"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“La curva del contagio da Coronavirus è purtroppo in pericolosa risalita. Dobbiamo rispettare le ordinanze regionali del Presidente Vincenzo De Luca per prevenire la diffusione del Covid-19.

Indossiamo sempre la mascherina - dichiara Marco Mazzeo, Segretario dei Giovani Democratici di Salerno - Devono essere cancellati comportamenti inconsapevoli o irresponsabili. Facciamo un appello accorato ai ragazzi e ragazze perché la consuetudine della movida del fine settimana, dell’incontro di centinaia e centinaia di ragazzi che si radunano nei locali a contatto diretto, sono assolutamente da evitare, per la tutela della salute dei ragazzi e per la tutela delle nostre comunità. Condividiamo la proposta dell’On. Piero De Luca e la decisione del Governo: Si all’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia e controlli rafforzati delle forze dell’ordine. Siamo in un momento davvero delicato e non bisogna abbassare la guardia - prosegue Marco Mazzeo, Segretario dei Giovani Democratici di Salerno - Conosciamo le regole, seguiamole, per il nostro bene, per quello dei nostri cari. Ci aspettiamo da tutti un aiuto in termini di consapevolezza e responsabilità”.