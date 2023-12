Il sottopassaggio vicino al Grand Hotel a Salerno, in via Lungoirno, - come viene segnalato alla nostra redazione - ha il lato sinistro e destro occupati da clochard o persone senza fissa dimora. Si tratterebbe di extracomunitari, a dire del nostro lettore: "I lati del sottopasso sono usati come gabinetti e discariche" denuncia.