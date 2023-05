Incassava i premi dei gratta e vinci, sconto in appello per un commerciante

Applicava i tagliandi dei “Gratta e vinci” assegnati alla sua tabaccheria a Salerno, lo faceva per scoprire le combinazioni vincenti e sottrarre i premi rimettendo in vendita i biglietti non vincenti. Ha ottenuto uno sconto in appello un uomo sotto processo per truffa, falsificazione, frode nell'esercizio del commercio e accesso abusivo al sistema informatico e telematico. Per lui 1 mese e dieci giorni di reclusione

L'indagine

La storia risale al 2018 quando i vertici dei Monopoli denunciarono i fatti ai carabinieri. Dopo controlli nella tabaccheria, avrebbero scoperto elementi utili per indagare il titolare e la moglie (assolta in primo grado). Da alcune piccole abrasioni - secondo le accuse - l'uomo riusciva ad individuare i biglietti vincenti, grazie anche all’aiuto di apparecchiature telematiche.