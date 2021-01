Salerno, il gruppo "Sì Dad" scrive a Conte: "No al ritorno in classe"

Il Gruppo Facebook “Genitori Salerno SÌ DAD” continua a crescere ed è giunto ad oltre 1.600 adesioni, in poco più di 10 giorni. Oggi, gli amministratori hanno notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, e per opportuna conoscenza ai componenti della Conferenza Unificata e al Ministro dell’Istruzione, un atto di invito formale affinché revochi ogni provvedimento di riattivazione in presenza della scuola di ogni ordine e grado, permanendo un quadro di evidente allarme sanitario.

L’appello

Il Gruppo FB, con il supporto di studi scientifici nazionali ed internazionali, contesta, in particolare, l’assenza di ogni indagine epidemiologica preventiva alla ripresa delle attività scolastiche in presenza, la mancanza di kit antigenici rapidi e di personale sanitario atto a praticarli, la mancata adozione di un Protocollo di pulizia e periodica sanificazione degli istituti scolastici, l’inadeguatezza delle norme sul distanziamento in ragione della durata della permanenza nelle aule e della completa assenza di ventilazione. In mancanza di revoca del provvedimento di ripresa delle attività scolastiche in presenza e di completa riattivazione della DAD, in ogni ordine e grado, fino al termine dello stato di emergenza, prorogato al 31 Gennaio 2021 dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, saranno adite le competenti autorità giudiziarie in sede civile, penale ed amministrativa per la tutela dei diritti violati, oltre l’integrale risarcimento dei danni subiti e subendi. L’atto inoltrato al Presidente del Consiglio è stato trasmesso per conoscenza al Presidente della Regione Campania, al Sindaco di Salerno e al Prefetto di Salerno.

La lettera al premier: