Il Comune mette in campo le guardie ambientali: potranno multare chi sporca la città

Il Comune di Salerno dichiara guerra agli incivili, ossia a coloro che continuano a non rispettare la raccolta differenziata e a sporcare le strade e le piazze della città. Questa mattina, la presentazione delle venticinque guardie ambientali che, grazie ad una convenzione firmata dall’amministrazione comunale e dalle associazioni, avranno gli stessi poteri della Polizia Municipale. In pratica, potranno non solo controllare ma anche identificare e sanzionare chi non rispetta le regole.

Le nuove direttive

Presente l’assessore al decoro urbano Tringali: “E’ una iniziativa importante. Nei mesi scorsi, Salerno era preda di vandali, maleducati, incivili, era piena di spazzatura, i marciapiedi erano sporchi. Noi, come assessori, ci siamo mossi subito. Non è stato facile. Abbiamo dovuto lavorare più di un anno per ottenere questo risultato. Solo a giugno scorso abbiamo avuto l’approvazione del regolamento che avevamo preparato. Alla fine siamo riusciti a portare a compimento il bando. Le novità sono: per la prima volta a Salerno i volontari delle associazioni che hanno firmato la conveznione saranno pubblici ufficiali con tutti i poteri e i doveri; dettagliata precisazione dei loro poteri che è contenuta sempre nella convenzione". Gli ha fatto eco l'assessore all'ambiente Natella: "Ora avremo controllo più capillare del territorio. Saranno preposti ad effettuare le stesse operazioni della polizia municipale del settore ambientale, con la possibilità di fare autonomamente le sanzioni. Noi abbiamo organizzato un regolamento per selezionare associazioni già formate ma in futuro anche singoli cittadini. Effettueremo con Salerno Pulita i controlli sul territorio per affrontare maggiormente le situazioni critiche. Le guardie ambientali potranno aprire i sacchetti, controllare i rifiuti, sanzionare i trasgressori".

