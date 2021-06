Salerno, la proposta di Tino Iannuzzi: "Intitoliamo una strada a Roberto Racinaro"

A tre anni dalla morte del prestigioso intellettuale, l’avvocato ed ex deputato salernitano del Pd lancia un appello all’Amministrazione comunale per “non dimenticare” l’ex rettore dell’Università

Intitolare una strada al professor Roberto Racinaro. A tre anni dalla morte del prestigioso intellettuale, l’avvocato ed ex deputato salernitano del Pd Tino Iannuzzi, lancia la proposta all’Amministrazione comunale per “non dimenticare” l’ex rettore dell’Università degli Studi di Salerno.

La proposta

Iannuzzi spiega: “L’intitolazione di una strada nella città di Salerno in memoria ed in onore di Roberto Racinaro è giusta e significativa. Scrivere per sempre nella vita della nostra città il Suo nome è un doveroso tributo alla statura prestigiosa del filosofo, dell’intellettuale, del rettore, del docente autore di una infinita produzione scientifica, che lo ha portato ad essere uno studioso ammirato ed apprezzato nel mondo universitario italiano ed europeo. Ma ha anche un grande valore simbolico nella direzione di una “giustizia virtuosa”, come scriveva, di un equilibrio rigoroso fra tutela della libertà inviolabile della persona ed esercizio della giurisdizione. Il professore Racinaro, fra le tante lezioni che ci ha lasciato, seppe vivere - aggiunge Iannuzzi - una vicenda giudiziaria terribile, profondamente ingiusta, con encomiabile sopportazione e stile esemplare, trasmettendoci una limpida lezione di rispetto delle Istituzioni ed una riflessione altissima e di enorme valore etico e civile sul ruolo della magistratura. Un garantismo serio deve ispirare oggi più che mai l’intero sistema di giustizia, in un rapporto rispettoso fra i diversi poteri dello Stato, con una Magistratura irreprensibile nelle decisioni e nei comportamenti, senza volontà invasive. Un galantuomo, che ricorderò sempre con tanto affetto, nella signorile ed elegante umanità, nella delicata sensibilità, nell’ironia acuta ed illuminante, nel sorriso mite e gentile”.