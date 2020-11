Salerno, il Covid-19 porta via anche il signor Matteo: Caffè et Cafè chiuso per lutto

Salerno a lutto: il Covid-19 ha portato via anche Matteo Palma, tra i proprietari del Caffè et Cafè di corso Garibaldi. "Sei stato una Persona perbene, buona, sincera, leale e quando serviva duro. - ha scritto lo staff dello storico bar- Le sfide per te non sono mai state un problema. Hai lottato come sempre, ma questo maledetto Covid ha avuto la meglio. Resterai sempre nei nostri cuori perché col tuo sorriso sei stato un padre, un amico, un maestro e un grande esempio per tutti noi".

Un fiume di messaggi sui social per esprimere cordoglio per la scomparsa del signor Matteo. Dolore.